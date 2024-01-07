Чоловікам заборонено наближатись до кордону з Молдовою на Вінниччині

25 березня 2024, 17:03

У Вінницькій області введено обмеження, а саме заборона для чоловіків призовного віку, які намагаються наблизитися до державного кордону з Молдовою. Цю інформацію в понеділок, 25 березня, повідомив Могилів-Подільський прикордонний загін у Facebook.

📢«Заборонено в’їзд осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років у вищезазначену смугу місцевості вздовж державного кордону в тому числі з метою туризму, відпочинку, рибальства», - заявили в Держприкордонслужбі.

Це обмеження стосується смуги вздовж державного кордону у чотирьох громадах Могилів-Подільського та Тульчинського районів Вінницької області: Яришівської, Могилів-Подільської, Ямпільської та Студенянської. Виняток зробили лише для тих чоловіків, які живуть, працюють або навчаються у зазначених громадах, а також для чоловіків, які легально перетинають державний кордон.

Подібні заходи були прийняті й у Чернівецькій області 23 лютого, яка також межує з прикордонням Молдови. Прикордонники відзначили зростання спроб незаконного перетинання кордону українськими чоловіками.

Нагадаємо, що Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос також підтвердив у подкасті газети Ziarul de Garda, що Кишинів допомагає Україні ловити чоловіків, які тікають з України через Придністров'я.

📢«Значною мірою використовується Придністровський регіон, і ми практично щотижня проводимо одну-дві операції з боротьби та руйнування різних схем, які організовують на території Молдови, або громадянами Молдови, або громадянами Молдови спільно з громадянами України», – сказав він.

29 лютого в Одеській області на кордоні з Молдовою було затримано чотирьох чоловіків, які «замаскувались» ізотермічними ковдрами, щоб бути непомітними для тепловізорів прикордонників.

14 лютого румунські прикордонники виявили в горах тіло зниклого громадянина України, який незаконно перетнув кордон.

Фото: иллюстративное facebook.com/Могилів-Подільський прикордонний загін