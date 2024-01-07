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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Кримінал
26 березня 2024, 17:39

До 7 років тюрми засуджено заочно депутата від забороненої «ОПЗЖ», який співпрацює з окупантами на Луганщині

Завдяки доказовій базі СБУ, заочний судовий вирок отримав ще один чиновник-колаборант з Луганщини, який від початку окупації працює на рашистів та допомагає їм легалізувати свою «владу».

У ході досудового розслідування доведено, що 62-річний депутат Старобільської районної ради Віталій Плис добровільно погодився очолити так зв. «відділ забезпечення життєдіяльності с.Кам’янка адміністрації Новопсковського району лнр».

До 2020 року він очолював Кам’янську територіальну громаду, однак програв місцеві вибори та втратив посаду.

З початком окупації фігурант усіляко демонстрував прихильність до рашистів і у травні 2022 року отримав начальницьке крісло в незаконному органі влади. Надалі він брав активну участь в усіх заходах окупантів і схиляв керівників сусідніх територіальних громад до співпраці з ворогом.

Зловмисника визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України) та засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна.

Строк відбування покарання рахуватиметься з моменту фактичного затримання правопорушниці. Наразі зрадник перебуває у розшуку.

Досудове розслідування проводили слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Джерело: "Пресслужба СБУ в Луганській області"
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