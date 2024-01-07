Після звільнення Данілова можуть призначити послом у Норвегії

26 березня 2024, 18:08

Колишній секретар РНБО, Олексій Данілов, розповів про свою роботу за час, коли перебував на посаді, яку він обіймав, і висловив подяку усім, з ким довелось співпрацювати. Про це він повідомив у своєму пості на Facebook.

📢«На посаді Секретаря Ради національної безпеки і оборони України працював 4 роки 5 місяців та 24 дні, дні, за які не соромно, годинник, який летів блискавично. Дякую долі, що дала мені можливість служити своїй країні та своєму народу під час миру та під час війни!», – написав він.

Данілов висловив подяку президенту України Володимиру Зеленському за довіру та можливість бути причетним у найважливіший час найбільшого випробування для країни. Він також подякував своїй команді за співпрацю та журналістам за допомогу в роботі.

Народний депутат від партії «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко повідомив, що Данілов незабаром буде призначений на посаду посла в Норвегії.

📅Нагадаємо, що 26 березня президент Зеленський звільнив Олексія Данилова з посади секретаря РНБО, а на його місце призначено голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

10 лютого президент Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони та Ставки верховного головнокомандувача.