Українська збірна U-21 обіграла Азербайджан та пройшла на молодіжне Євро-2025

26 березня 2024, 19:59

Молодіжна збірна України з футболу U-21 вражаюче й розгромно обіграла команду з Азербайджану з рахунком 3:0 та забезпечила собі кваліфікацію на Євро-2025. Для виходу на молодіжний чемпіонат Європи з футболу українцям було достатньо навіть нічиї. Про це повідомляє Українська асоціація футболу у вівторок, 26 березня.

Українська збірна команда відзначилася двома голами у першому таймі матчу. На 25-й хвилині Олександр Яцик відкрив рахунок, а під кінець першого тайму Олег Очеретько забив гол. У початковій частині другого тайму Україна U21 забила третій м'яч, зробивши рахунок 3:0. Також повідомляється, що четвертий гол Ігоря Краснопіра не було зараховано через порушення правил.

Українська молодіжна збірна здобула перемогу у всіх шести матчах відбору на чемпіонат Європи. Після цієї перемоги Україна U21 повернула собі перше місце у групі F. Наступні ігри відбору Україна проведе у вересні 2024 року проти Сербії та Північної Ірландії, а основна частина кваліфікації завершиться у жовтні.

У вівторок, 26 березня, українська збірна зіграє вирішальний матч зі збірною Ісландії за вихід на Чемпіонат Європи з футболу - 2024. Номінально домашню гру українці проведуть у польському Вроцлаві