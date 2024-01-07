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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
26 березня 2024, 11:53

У ніч на 26 березня 2024 року знищено 12 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»

Уночі 26 березня 2024 року ворог атакував 12-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із мису Чауда – Крим та Курської області – рф., а також двома зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Донеччини.

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💥 Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України у Миколаївській та Харківській областях.

💪 Збито усі 12 «шахедів».

📅Нагадаємо, що Іран продемонстрував свій новий безпілотний літальний апарат (БпЛА) за назвою «Gaza», що здатний нести до 13 бомб, на виставці озброєнь Qatar Expo-2024 у Досі (Катар).

На виставці він був представлений поряд з іншими зразками зброї, яка може потрапити до рук союзників Ірану, таких як росія, Венесуела та Судан. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Новий БпЛА «Gaza» привернув значну увагу, особливо через його назву. Газа є палестинським анклавом, де діє терористичне угруповання ХАМАС, яке часто нападає на Ізраїль. Іран також звинувачують у наданні зброї палестинським бойовикам.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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