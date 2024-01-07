ВМС підтвердили ураження чотирьох російських кораблів у Криму

26 березня 2024, 13:06

Військово-морські сили ЗСУ підтвердили ураження російського військового десантного корабля «Іван Хурс». За словами речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука, судно зараз знаходиться у небоєздатному стані. Про це речник заявив в ефірі телемарафону «Єдині новини».

📢«Що стосується Івана Хурса, то ми можемо підтвердити ураження розвідувального обладнання в штурмовій частині корабля. Тобто фактично (тепер) він не боєготовий, виконувати завдання за призначенням не може», – зазначив Плетенчук.

Також речник ВМС підтвердив ураження двох великих десантних кораблів – «Азов» і «Ямал».

📢«Ямал вже закінчив докування, закінчив ремонт, Азов ще перебував у ремонті», – додав він.

Плетенчук також наголосив на тому, що це був найкращий момент для нанесення вогневого ураження по суднах.

📢«Це повертаючись до постійних питань, де окупанти постійно ремонтують свої кораблі і чи є це небезпечним. Це є небезпечним як показує практика», – резюмував Плетенчук.

Раніше було повідомлено, що під час масованого ракетного удару по Криму 23 березня міг бути пошкоджений ще один російський корабель – «Іван Хурс».

📅Також нагадаємо, що українські бійці атакували ракетним комплексом «Нептун» великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», який був захоплений російськими окупантами у 2014 році в Криму. Загарбники намагались його відремонтувати, оскільки внаслідок вдалої роботи Сил оборони, понесли великі втрати серед ВДК й не тільки.