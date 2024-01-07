Заплановано рекордний обсяг експорту електроенергії – Укренерго

26 березня 2024, 13:59

Україна запланувала рекордний обсяг імпорту електроенергії з початку року, як повідомив «Укренерго» у вівторок, 26 березня.

📢«Імпорт протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 18 649 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 537 МВт. Експорт – не планується», – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що енергетична система України працює стабільно, і дефіцит енергії не передбачається. Енергетики безперервно працюють над ліквідацією наслідків ракетних та дронових атак російських окупантів.

Проте, згідно з інформацією, на ранок через погодні умови 69 населених пунктів в Одеській області залишаються без електропостачання. Крім того, через воєнні дії та інші причини, зафіксовано знеструмлення ще в 405 населених пунктах.

📢«Через бойові дії є нові знеструмлення в Дніпропетровській й Донецькій областях. Через технологічні пошкодження є знеструмлення в Кіровоградській й Сумській областях», – додали у компанії.

Проте, в енергосистемі України зберігається дуже складна ситуація, з обмеженням електропостачання у чотирьох областях. На минулому тижні російські окупанти здійснили масштабні повітряні атаки на енергетичну систему України, що призвело до виходу з ладу ДніпроГЕС та всіх генеруючих потужностей Харкова.