Попри санкції ООН росія почала постачати нафту до КНДР в обмін на зброю – FT

26 березня 2024, 14:45

Повідомляється, що росія, цілком плюючи на санкції ООН, розпочала постачання нафти безпосередньо до Північної Кореї. Цього місяця щонайменше п'ять північнокорейських танкерів вийшли з російськими нафтопродуктами з порту "Східний" на Далекому Сході на росії.

Про це пише видання Financial Times, у розпорядженні якого знаходяться супутникові знімки британського центру з аналітики Royal United Services Institute.

📢«Морські постачання з російського порту Східний на Далекому Сході розпочалися 7 березня. Це перші документально підтверджені постачання з 2017 року, коли були введені суворі обмеження від Ради Безпеки ООН (зі схваленням москви) на постачання нафти через ядерні випробування КНДР», – повідомляє видання FT.

📢Колишній координатор групи ООН, Г'ю Гріффітс, наголосив: «Ці постачання нафти є повномасштабним нападом на режим санкцій, який зараз перебуває на межі краху».

Всі п'ять північнокорейських танкерів, які плавають під прапором Північної Кореї та класифікуються як танкери для перевезення нафтопродуктів, прибули до одного й того ж причалу російської нафтової компанії у Східному порту, де, ймовірно, здійснили завантаження підсанкційною сировиною та продукцією.

Два з цих суден відправилися до північнокорейського порту Чхонджин, де, ймовірно, вивантажили товар. Це також підтверджено за супутниковим спостереженням.

Постачання нафти розпочалися після того, як у серпні минулого року Північна Корея почала постачати на росію тисячі контейнерів з боєприпасами. Східний порт також використовувався як перевальний пункт для російських суден, що, ймовірно, брали участь у торгівлі зброєю між країнами.

📢«Те, що ми бачимо зараз, — це чітка домовленість щодо бартеру «зброя в обмін на нафту», яка відкрито порушує санкції, які путін підписав особисто», – відзначив Гріффітс.

Усі п'ять північнокорейських кораблів прибули до Східного порту з вимкненими транспондерами. Один із цих танкерів, Paek Yang San 1, вже був ідентифікований ООН у 2018 році як судно, яке брало участь у незаконних перевезеннях нафти.

За даними аналітиків, постачання нафти зі Східного порту можуть становити 125 тисяч барелів нафтопродуктів — чверть від дозволеної щорічної квоти.