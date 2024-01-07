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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
26 березня 2024, 15:05

Ракетна атака на Одесу: кількість поранених внаслідок російського обстрілу зросла до 10 людей

Внаслідок атаки російських загарбників по Одесі 25 березня кількість постраждалих зросла до 10 осіб. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі у вівторок, 26 березня.

📢«Семеро людей, серед яких три жінки, наразі продовжують лікування в медичних закладах. Всім іншим допомога була надана на місці», – зазначив він.

За даними Кіпера, внаслідок ударів, постраждало близько 300 квартир.

📢«Декілька будівель зруйновано. Значні ушкодження також отримав Палац спорту. Ще раз дуже прошу оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги», – додав голова ОВА.

Також Кіпер зазначив, що станом на 13:30 в Одесі та районі застосовуються стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Зараз без електропостачання залишається 23 тисячі абонентів. В регіоні працює 530 пунктів незламності, ще 282 готові розгорнути в разі потреби.

📅Нагадаємо, вчора увечері росіянци здійснили черговий ракетний удар по Одесі. Спочатку було відомо про трьох постраждалих жінок. Також було повідомлено про пошкодження цивільної інфраструктури.

Джерело: "Одеська ОВА"
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