Ракетна атака на Одесу: кількість поранених внаслідок російського обстрілу зросла до 10 людей

26 березня 2024, 15:05

Внаслідок атаки російських загарбників по Одесі 25 березня кількість постраждалих зросла до 10 осіб. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі у вівторок, 26 березня.

📢«Семеро людей, серед яких три жінки, наразі продовжують лікування в медичних закладах. Всім іншим допомога була надана на місці», – зазначив він.

За даними Кіпера, внаслідок ударів, постраждало близько 300 квартир.

📢«Декілька будівель зруйновано. Значні ушкодження також отримав Палац спорту. Ще раз дуже прошу оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги», – додав голова ОВА.

Також Кіпер зазначив, що станом на 13:30 в Одесі та районі застосовуються стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Зараз без електропостачання залишається 23 тисячі абонентів. В регіоні працює 530 пунктів незламності, ще 282 готові розгорнути в разі потреби.

📅Нагадаємо, вчора увечері росіянци здійснили черговий ракетний удар по Одесі. Спочатку було відомо про трьох постраждалих жінок. Також було повідомлено про пошкодження цивільної інфраструктури.