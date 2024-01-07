Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО

26 березня 2024, 16:53

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. Цю інформацію та відповідний указ №186/2024 опубліковано на офіційному вебсайті президента у вівторок, 26 березня.

📢«Звільнити Данілова Олексія Мячеславовича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – зазначено у документі.

Також за іншим указом, Зеленський призначив новим секретарем РНБО Олександра Литвиненка, який раніше очолював Службу зовнішньої розвідки (СЗР) України.

Відповідно, Олег Іващенко став новим головою СЗР.

Нагадаємо, що Олексій Данілов перебував на посаді секретаря РНБО України з 3 жовтня 2019 року.

На минулому тижні Данілов заявив про можливість створення "санітарної зони" українськими військовими на території росії, яка може простягатися через москву і навіть далі.