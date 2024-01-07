П’ять великих десантних кораблів залишилось у росії – ВМС

26 березня 2024, 17:27

Українські військові повідомили, що було знищено чотири великі десантні кораблі (ВДК) чорноморського флоту росії. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі для РБК-Україна у вівторок, 26 березня.

📢«Якщо брати великі десантні кораблі, то їх в строю залишається п’ять одиниць з 13, які були в них на початку повномасштабного вторгнення», – повідомив речник.

Плетенчук також зазначив, що з цієї кількості чотири були знищені, а ще чотири перебували в ремонті, включаючи кораблі "Азов" і "Ямал", які нещодавно отримали пошкодження під час масованого ракетного удару по окупованому Криму. Також до них можна віднести й «Костянтина Ольшанського».

📢«Тобто, загалом було 14. П'ять залишається в строю станом на зараз. І п'ять фактично перебувають в ремонті разом із Костянтином Ольшанським», – пояснив речник.

За його словами, в Криму росіяни відновлюють 15 пошкоджених суден. Це означає, що третина корабельного складу чорноморського флоту рф фактично виведена з ладу або була знищена.

📢«На жаль, якщо брати якісні показники, залишається в строю найнебезпечніші зразки озброєння – це носії крилатих ракет Калібр. Серед яких є підводні й надводні човни», – підкреслив Плетенчук.

Також він нагадав, що Україна знищила два судна такого типу: підводний човен «Ростов-на-Дону» й малий ракетний корабель «Аскольд».

📢«Отже, в принципі, їх з десяток в середньому залишається в строю. Ця цифра коливається залежно від боєготовності. Проте вони мають проблеми з логістикою. І, як бачите, протягом тривалого часу вони не застосовуються», – резюмував Плетенчук.

📅Раніше у вівторок стало відомо, що українські війська уразили ракетою "Нептун" корабель "Костянтин Ольшанський". Це український ВДК, який був захоплений російськими загарбниками під час анексії Криму у 2014 році. Судно знаходилося на ремонті.