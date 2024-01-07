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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
27 березня 2024, 18:35

На Миколаївщині виявили тіло чоловіка, якому відірвало ноги вибухівкою

На узбережжі Дніпро-Бузького лиману Миколаївської області виявили тіло чоловіка, який отримав мінно-вибухову ампутацію ніг. Про це повідомлено пресслужбою Сил оборони півдня України у середу, 27 березня.

Зазначається, що місцевий мешканець проігнорував попереджувальні знаки та інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо небезпеки, вийшовши на узбережжя до води, де й трапилася трагедія.

📢«Нагадуємо, що в прибережній зоні слід бути обережними: не наближатися до урізу води, звертати увагу на попереджувальні знаки, дотримуватися встановлених обмежень та заборон. Будьте обачними та уважними, дотримуйтесь правил безпеки», - йдеться в повідомленні.

📅Також нагадаємо, що на Херсонщині на російській вибухівці підірвався пастух, він загинув.

Раніше, в селі Широка Балка на Херсонщині місцевий житель отримав поранення внаслідок вибуху ворожого боєприпасу під час його роботи в полі.

Джерело: "Сил оборони півдня України"
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