Бронювання від мобілізації людей із зарплатою від 35 000 грн відхилено без обговорень

27 березня 2024, 20:25

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, не обговорюючи, відхилив ініціативу щодо бронювання від мобілізації залежно від рівня заробітної плати. Про це народний депутат Олексій Гончаренко повідомив через Телеграм у середу, 27 березня.

📢«Схоже, деякі депутати нарешті зрозуміли, що ідеєю про бронювання за зарплату 35 тисяч рили собі яму. І тепер відхрещуються від неї, рахуючи, що ця ідея взагалі не має права на життя. На комітеті цю поправку було знято навіть без розгляду. Добре, що влада нарешті прислухалася до суспільства і визнала, що ця модель спочатку не витримувала жодної критики. Ще одна наша з вами перемога», - зазначив він.

Гончаренко додав, що в економічному відомстві існують нові ідеї щодо мобілізації, але, на жаль, багато з них спрямовані на багатих та впливових, а не на економіку країни, яка воює з росією.

📅Нагадаємо, що 26 березня Парламентський комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки під час роботи над законопроєктом про мобілізацію відхилив правку, за якою з’являлась можливість мобілізації з 18 років.

Також 22 березня Комітет з національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення щодо поправок до законопроєкту про мобілізацію, що стосується надання відстрочки та бронювання від мобілізації для аспірантів.