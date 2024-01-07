У Сумах мерія допоможе ТЦК вручати повістки та мобілізувати

27 березня 2024, 20:54

У місті Суми планується створення відділу мобілізації, який буде підпорядковуватися безпосередньо главі місцевої громади. Заплановано, що він розпочне свою діяльність з 1 квітня. Про це заявив в.о. мера Сум Артем Кобзар у середу, 27 березня.

За його словами, цей відділ буде відповідати за різноманітні питання, пов'язані з мобілізацією. Він буде також сприяти виробництву та постачанню до Збройних Сил України та інших військових формувань необхідних товарів, послуг та енергоресурсів.

Зокрема, він буде координувати підготовку виконавчих органів, підприємств, установ та організацій міста, а також населення до дій у специфічних умовах особливого періоду.

Відділ зможе стати відповідальним за створення, зберігання та обслуговування резерву матеріально-технічних та сировинних ресурсів на підприємствах.

📢«У штаті відділу буде четверо працівників. Він почне функціонувати з 1 квітня», - зазначив Кобзар.

Крім того, буде переглянута структура департаменту соціального захисту населення. Тепер в нього буде включено відділи:

інтеграції та підтримки внутрішньо переміщених осіб;

надання послуг ветеранам війни та їхнім родинам;

надання адресної допомоги окремим категоріям громадян.

Одним із основних завдань нового відділу буде повідомлення осіб призовного віку, які підлягають мобілізації. Цю інформаційну роботу планується проводити спільно з територіальними центрами комплектування. Представники міської ради разом із представниками ТЦК будуть займатися розповсюдженням тавреченням повісток.

📅Нагадаємо, раніше було повідомлено, що працівники ТЦК долучаються до виконання завдань мобільних вогневих груп.