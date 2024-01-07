Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
27 березня 2024, 12:02

У ніч на 27 березня 2024 року знищено 10 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»

Уночі 27 березня 2024 року противник атакував ударними БпЛА типу «Shahed» із Курської області – рф. Усього застосовано 13 ворожих безпілотників. Збито – 10 у Харківській, Сумській та Київській областях.

Завітайте на наш новий сайт》

💥 До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та Сил оборони України.

Нагадаємо, що українські Захисники називають іранські дрони-камікадзе, що запускають росіянци «мопедами» або ж «балалайками». Це пов’язують з там що є характерний звук, який видає іранський безпілотник під час польоту, а також з їх зовнішнім трикутним видом, схожим на музичний інструмент.

Зазначається, що даний тип дронів вважається ударним й становить небезпеку для мирних жителів України. Боєзаряд, що несе БпЛА, може завдати великих руйнувань, спричинивши потужну вибухову хвилю.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: