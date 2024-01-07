27 березня 2024, 12:18 Сумщина під мінометним та артилерійським обстрілом з боку російських загарбників Вночі та зранку російські загарбники вчинили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Про це 27 березня повідомляє Сумська ОВА. 📢«Зафіксовано 16 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська та Зноб-Новгородська громади», – йдеться у повідомленні. Повідомляється, що по Краснопільській громаді росіяни били з мінометів. По Зноб-Новгородській громаді окупанти здійснили артобстріл. 📅Нагадаємо, що на Сумщині з 22 населених пунктів прикордонних районів виїхало та місцеве населення. Джерело: "Сумська ОВА" irtafax.com