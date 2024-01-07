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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
27 березня 2024, 12:18

Сумщина під мінометним та артилерійським обстрілом з боку російських загарбників

Вночі та зранку російські загарбники вчинили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Про це 27 березня повідомляє Сумська ОВА.

📢«Зафіксовано 16 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська та Зноб-Новгородська громади», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що по Краснопільській громаді росіяни били з мінометів. По Зноб-Новгородській громаді окупанти здійснили артобстріл.

📅Нагадаємо, що на Сумщині з 22 населених пунктів прикордонних районів виїхало та місцеве населення.

Джерело: "Сумська ОВА"
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