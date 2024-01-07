До 14 років тюрми засуджено експрацівницю банку, мешканку Луганщини, яка пішла на службу до окупантів

27 березня 2024, 12:26

За матеріалами СБУ заочний судовий вирок отримала ще одна зрадниця, яка добровільно вступила на службу до незаконної силової структури, створеної рашистами на Луганщині.

За даними слідства, мешканка Щастинського району, яка раніше працювала у банківській установі, після початку окупації виявила бажання працевлаштуватись в окупаційній поліції.

Улітку 2022 року вона склала присягу на вірність угрупованню «лнр» і була зарахована до штату так зв. «Новоайдарского отдела внутренних дел мвд лнр».

Наразі зловмисниця продовжує службу у складі ворожого репресивного апарату, допомагаючи загарбникам утримувати під контролем захоплену українську територію.

Суд визнав її винною у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України) та засудив до 14 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади у державних органах строком 15 років та з конфіскацією усього майна.

Колаборантку оголошено у розшук.

Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати її затримання.

Досудове розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.