Банк розвитку Ради Європи надасть Україні €100 млн

27 березня 2024, 13:12

Адміністративна рада Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) ухвалила новий проєкт НОМЕ, який передбачає надання Україні кредиту у розмірі 100 млн євро для компенсації за знищене майно. Про це інформує Міністерство фінансів у середу, 27 березня.

📢«Залучені кошти буде спрямовано на підтримку механізму прямої допомоги, завдяки якому кінцеві бенефіціари, у тому числі учасники бойових дій, інваліди та багатодітні сім'ї, отримають компенсацію за знищене внаслідок бойових дій та терористичних атак РФ житло у вигляді сертифікатів на придбання житла. Проєкт реалізовуватиметься по всій території України», – зазначено у повідомленні.

Мінфін нагадав, що житловий сектор України залишається одним із найбільш постраждалих від війни – загальні збитки оцінюються майже у 50 млрд доларів.

За проєктом передбачено надання компенсації за понад 2000 житлових сертифікатів, що дозволить близько 5700 українцям отримати компенсацію за знищене житло. Увесь процес розгляду заяви можна буде відстежити у мобільному додатку Дія.

📅Нагадаємо, що у червні 2023 року Україна стала 43 країною-членом Банку розвитку Ради Європи. А у листопаді того ж року БРРЄ надав Україні 100 млн євро на відновлення лікарень.