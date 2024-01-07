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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
27 березня 2024, 13:41

Ізюм знову під російською атакою дронів, пошкождено цивільну інфраструктуру

В ніч на 27 березня російські загарбники використали безпілотники для атаки на цивільну інфраструктуру Ізюма, що призвело до поранення однієї людини та чисельних руйнувань. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

💥За інформацією слідства, атака сталася приблизно о 3:15 ранку. Внаслідок цього були пошкоджені гімназія та прилеглі житлові будинки. Поранення отримав 62-річний охоронець навчального закладу.

🛫На місці чергової російської атаки правоохоронці вилучили уламки трьох ударних дронів. Ізюмська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

📅Нагадаємо, що вночі російські окупанти випустили 13 ударних безпілотників по Україні. Сили протиповітряної оборони працювали по них у Харківській, Сумській та Київській областях.

Вчора, 26 березня, росіянци також здійснили удар по Харкову за допомогою турбореактивної ракети X-35У. Ціллю став гуртожиток спортивного коледжу, в результаті чого постраждала одна людина.

Джерело: "Офіс Генерального прокурора"
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