Ізюм знову під російською атакою дронів, пошкождено цивільну інфраструктуру

27 березня 2024, 13:41

В ніч на 27 березня російські загарбники використали безпілотники для атаки на цивільну інфраструктуру Ізюма, що призвело до поранення однієї людини та чисельних руйнувань. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

💥За інформацією слідства, атака сталася приблизно о 3:15 ранку. Внаслідок цього були пошкоджені гімназія та прилеглі житлові будинки. Поранення отримав 62-річний охоронець навчального закладу.

🛫На місці чергової російської атаки правоохоронці вилучили уламки трьох ударних дронів. Ізюмська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

📅Нагадаємо, що вночі російські окупанти випустили 13 ударних безпілотників по Україні. Сили протиповітряної оборони працювали по них у Харківській, Сумській та Київській областях.

Вчора, 26 березня, росіянци також здійснили удар по Харкову за допомогою турбореактивної ракети X-35У. Ціллю став гуртожиток спортивного коледжу, в результаті чого постраждала одна людина.