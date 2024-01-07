Українськ на Донеччині потрапив під російський обстріл, є поранені

27 березня 2024, 14:49

В черговий раз російські загарбники здійснили обстріл цивільної інфраструктури. Під ворожою атакою опинилось місто Українськ у Донецькій області в середу, 27 березня, що призвело до поранення щонайменше двох людей. Інформацію про це надали у Селидівській міській військовій адміністрації.

📢«За попередніми даними, постраждали 2 цивільні особи — жінка 1940 року народження та чоловік 1946 року народження, наразі вони перебувають у Покровській лікарні», – зазначено у повідомленні.

Міська військова адміністрація повідомила, що внаслідок обстрілу виникло займання гаражів, а також було пошкоджено приблизно 29 багатоквартирних житлових будинків.

📅Нагадаємо, 21 березня, був зафіксований обстріл по Новогродівці, де росіяни тоді вбили одну людину, а дві – отримали поранення. Також зазначено, що було пошкоджено або зруйновано щонайменше 20 будинків.

Також нагадаємо, що 11 березня на Донеччині було зафіксовано 11 обстрілів російською армією, внаслідок чого загинули двоє людей, а 12 отримали поранення. Обстріли сталися в різних населених пунктах регіону, включаючи Красногорівку, Костянтинівку, Георгіївку, Побєду, Добропіллю, Мирноград, Птиче, Новогродівку, Тернак, Торецьк, Нелипівку, Часовий Яр та Серебрянцю.