По Миколаєву росіяни запустили ракети, зафіксовано «приліт» та поранено людей

27 березня 2024, 17:04

Миколаївська ОВА повідомила, російські агресори завдавали удар по Миколаєву. Про це голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив у своєму Telegram-каналі.

📢«Наразі відомо про шістьох поранених, один у важкому стані», – написав Кім, не уточнивши, чи є руйнування.

О 14:28 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного удару зі сходу, і під час тривоги у Миколаєві пролунали вибухи.

Згідно з інформацією від Telegram-каналу «Миколаївський Ваньок», росіяни використали ракету Іскандер-М із фугасною бойовою частиною.

📅Нагадаємо, що 25 березня у Миколаєві внаслідок падіння уламків збитого ворожого БпЛА типу «Shahed-131/136» було поранено 11 людей.

Пізніше стало відомо, що в результаті останнього обстрілу у Миколаєві пошкоджено 50 приватних житлових будинків, з них три – не підлягають відновленню.