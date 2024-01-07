Харків зазнав авіаудару: росіяни вперше за два роки вдарили бомбами, є вбиті та поранені

27 березня 2024, 18:14

Повідомляється, що російські загарбники здійснили атаку на Харків авіабомбами вперше з 2022 року. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook в середу, 27 березня.

📢«Під ударом Шевченківський район, за інформацією, що перевіряється, ворог застосував дешевий аналог крилатої ракети. Це УМПБ Д-30 СН, що виготовлений на базі ФАБ-250. Маємо два прильоти – перше влучання по загальноосвітній школі, друге прямо посеред житлових будинків», – написав він.

Болвінов також підкреслив, що російські війська не використовували авіацію для атаки по житловим кварталам Харкова вже два роки.

За його словами, станом на зараз є звіт про одного загиблого чоловіка, який перебував на вулиці під час атаки, а також дванадцять постраждалих, серед них четверо дітей.

У свою чергу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив в Telegram, що кількість постраждалих вже сягнула 16 осіб.

📢«Станом на зараз маємо інформацію щодо часткової руйнації двох п’ятиповерхівок, лікувальної установи, адмінбудівлі, місця загального користування.Від ще одного прильоту частково пошкоджена будівля навчального закладу. Загалом пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок», – повідомив оновлену інформацію Олег Синєгубов.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов також повідомив про обстріл у житловому мікрорайоні Харкова. Загалом російські війська здійснили два удари.

📢«Обстріл житлових будинків, ймовірно, здійснено боєприпасом УМПБ Д-30. Він достатньо потужний, за силою вибуху — середнє між авіабомбою та ракетою. Боєприпас калібром 30 см може літати на відстань до 90 км. Застосовують як і з літака, так і з РСЗВ «Смерч». Остаточна інформація після експертизи», – додав очільник Харківської ОДА.

Також повідомляється, що мешканцям пошкоджених від влучання будинків буде надана гумдопомога та запропоновано тимчасове житло.