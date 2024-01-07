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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Кримінал
28 березня 2024, 20:11

До 8 років за ґратами засуджено ексначальницю відділу однієї з ВЦА на Луганщині

За матеріалами СБУ до 8 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна заочно засуджено чиновницю, яка в умовах війни перейшла на бік ворога та працює в незаконній владній структурі, створеній агресором на Луганщині.

Судовий вирок отримала колишня начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Нижньотеплівсьої військово-цивільної адміністрації.

За даними досудового розслідування, у грудні 2022 року чиновниця, яка залишилась на тимчасово окупованій території Щастинського району, почала співпрацювати з загарбниками.

Її призначено начальницею так зв. «Тепловского отдела жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Станично-Луганского района лнр».

Наразі колаборантка продовжує працювати у незаконному органі влади, виконувати вказівки окупантів щодо «інтеграції» захопленої території України до рф, брати участь у пропагандистських заходах ворога.

Її оголошено у розшук. Термін відбування покарання рахуватиметься з дня фактичного затримання зловмисниці.

Досудове розслідування за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України проводили слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Як уже повідомлялося, за цією ж статтею КК України до 7 років позбавлення волі заочно засуджено колаборанта, який очолив так зв. «отдел обеспечения жизнедеятельности с. Каменка» в окупаційній администрации «Новопсковского района лнр».

Джерело: "Пресслужба СБУ в Луганській області"
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