Найближчими місяцями може початися наступ росії – Зеленський

28 березня 2024, 20:40

У найближчі місяці очікується активізація російських військ, яка може відбутися наприкінці травня або червні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американській телерадіокомпанії CBS News.

📢«А до цього нам потрібно не лише підготуватися, нам потрібно не лише стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді дуже раді, що ми стабілізували ситуацію», – сказав Зеленський про США та інших партнерів та друзів України, зазначивши, що допомога вкрай потрібна саме тепер.

Президент зазначив, що в цій війні на виснаження, що перетворилася на виснажливу артилерійську війну, росія має перевагу не лише завдяки більшій вогневій спроможності, а й вогневій спроможності з більшою досяжністю. Він особливо відзначив важкі умови оборони в містах Бахмут, Авдіївка, Лисичанськ та Соледар, де українським силам складно було протистояти ворогу через його перевагу у вогневій потужності та більшій дальності вогневого удару.

Зеленський також прокоментував обстріли прикордонних населених пунктів, підкресливши, що після таких атак противник зазвичай намагається окупувати ці території, і закликав бути готовими до будь-якого розвитку ситуації.

📅Нагадаємо, що 27 березня заступник командира Третьої штурмової бригади, Максим Жорін, також повідомив, що на Авдіївському напрямі сили оборони України знизили наступальну активність російської армії, проте ворог не припиняє своїх планів, попри значні втрати.