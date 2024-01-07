У ніч на 28 березня 2024 року знищено 26 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»

У ніч на 28 березня 2024 року противник завдав ракетного-авіаційного удару по Україні із застосуванням трьох крилатих ракет Х-22 та протирадіолокаційної ракети Х-31П (з акваторії Чорного моря), зенітної керованої ракети С-300 (Донеччина) та 28 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Курська обл. – рф., мис Чауда – Крим).
💥 До відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
Знищено 26 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.