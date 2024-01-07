Нічна атака російських дронів по Харкову: фото наслідків

28 березня 2024, 12:01

В черговий раз російські окупанти здійснили обстріл Харкова у ніч на 28 березня. Фотографії наслідків атаки ударних БпЛА були опубліковані Харківською обласною прокуратурою у четвер, 28 березня.

Зазначається, що в результаті атаки у Київському районі були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Через ворожий удар було зруйновано ресторан та пошкоджені офісні приміщення. Також внаслідок обстрілу вибито вікна прилеглих житлових будинків.

На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих.

Правоохоронці вилучили уламки трьох дронів та розпочали кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

📅Як повідомлялося, також вночі пролунали вибухи у Харкові. Крім того, російські загарбники атакували Запорізьку область, де обстріляли транспортну інфраструктуру. У результаті уламків збитих безпілотників у приватному секторі Запоріжжя виникла пожежа, а вибуховою хвилею було пошкоджено понад 10 будинків. Дві жінки отримали поранення.