Шмигаль прибув з візитом до Польщі та зустрівся з Туском

28 березня 2024, 12:19

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув з офіційним візитом до Польщі, про що він повідомив у своєму Telegram-каналі в четвер, 28 березня.

📢«Розпочинаємо візит до Польщі із зустрічі з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Скоординуємо наші питання перед спільним засіданням урядів», – зазначив Шмигаль.

За словами українського прем'єр-міністра, під час зустрічі планується обговорення питань, що стосуються постачання зброї для України, ситуації на кордоні між двома державами, а також питань щодо розвитку торгівлі та інфраструктури.

📢«Розраховуємо на прагматичний і конструктивний діалог та напрацювання дієвих рішень», – додав Шмигаль.

📅Раніше стало відомо, що Польща збільшить свої витрати на снаряди для України. Внесок Варшави вже був «значним», а тепер поляки вирішили подвоїти його.