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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
28 березня 2024, 13:07

Нічна атака російських дронів на Запоріжжя: фото наслідків

Сьогодні вночі російські загарбники в черговий раз вдарили по Запоріжжю. Дві жінки отримали поранення, уламками ворожих БпЛА типу "шахед" пошкодили будинки у приватному секторі. Про це 28 березня повідомив голова Запорізька ОВА Іван Федоров.

📢«Уламки ворожих безпілотників спричинили займання житлових будинків в приватному секторі. Рятувальники оперативно загасили полумʼя», – йдеться у повідомленні.

📅Нагадаємо, вночі у Запоріжжі та Дніпрі прогриміли вибухи. Також Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про знищення 26 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Джерело: "Запорізька ОВА"
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