Нічна атака російських дронів на Запоріжжя: фото наслідків

28 березня 2024, 13:07

Сьогодні вночі російські загарбники в черговий раз вдарили по Запоріжжю. Дві жінки отримали поранення, уламками ворожих БпЛА типу "шахед" пошкодили будинки у приватному секторі. Про це 28 березня повідомив голова Запорізька ОВА Іван Федоров.

📢«Уламки ворожих безпілотників спричинили займання житлових будинків в приватному секторі. Рятувальники оперативно загасили полумʼя», – йдеться у повідомленні.

📅Нагадаємо, вночі у Запоріжжі та Дніпрі прогриміли вибухи. Також Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про знищення 26 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.