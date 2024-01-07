Олексій Малеванець: «Підтримати аграріїв важливо для економічної безпеки країни»

28 березня 2024, 14:02

Секретар Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Олексій Малеванець постійно підтримує зв’язок із земляками-аграріями, які є вимушеними переселенцями, та активно долучається до заходів, присвячених темі розвитку аграрного сектору економіки України.

«Періодично спілкуюся зі своїми земляками-переселенцями, які працювали в аграрних підприємствах Луганщини, а після повномасштабного вторгнення військ рф на територію України змушені були покинути рідні домівки. На початку війни допомагав деяким із них облаштуватися на нових місцях. Тепер, спілкуючись, обмінюємося думками про розвиток аграрного сектору та про перспективи відновлення вже на рідній землі роботи агропідприємств Луганщини. А щоб це було якомога ефективніше, постійно долучаємося до тематичних заходів для аграріїв», – розповів Олексій Малеванець.

«Бізнес-трансформації українського агроринку» – так називався один із заходів, до якого долучився секретар Луганської обласної організації партії «Слуга Народу», разом із іншими учасниками він обговорив представлені аналітичні доповіді про взаємні можливості співпраці аграрного та будівельного секторів економіки й кейси компаній, що будують під час війни. Участь у заході взяв народний депутат України від «Слуги Народу» Дмитро Кисилевський, який надав для обговорення інформацію щодо індустріальних парків, побудова та розвиток яких має бути перспективним та ефективним напрямом для міжгалузевих та внутрішньогалузевих колаборацій. Зазначений захід організовано компанією “AgriChange” та Асоціацією платників податків України.

«Тематика, пов’язана із взаємодією будівельної та аграрної галузей, дуже актуальна для Луганської області, адже після її деокупації матимемо велику кількість завдань із відбудови регіону, у тому числі з відбудови аграрних підприємств та їхньої інфраструктури. Тому аграріям із Луганщини вже зараз варто долучатися до таких заходів та налагоджувати ділові контакти з будівельними компаніями, вивчати досвід розбудови інших аграрних підприємств. Отримані ділові зв’язки, кейси інших підприємств дадуть змогу після деокупації Луганщини оперативно та ефективно відновити аграрні підприємства», – наголосив Олексій Малеванець.

За словами Олексія, участь у подібних робочих зустрічах з питань розвитку аграрного сектору він бере постійно, адже підтримувати аграріїв важливо для економічної безпеки країни, тому проведення заходів з питань аграрної сфери економіки за участі представників інших сфер є необхідним для нашої країни.

«Плідна та стабільна співпраця аграріїв та представників банківської, будівельної, транспортної тощо сфер дає змогу підтримувати продовольчу безпеку України та розвивати економіку країни. А це – запорука надійного тилу й сильного фронту! Тому така співпраця важлива та корисна для всіх її учасників і загалом для країни», – зазначив Олексій Малеванець.