Поляки розблокували пункт пропуску Угринів-Долгобичув

28 березня 2024, 14:31

Польські фермери тимчасово призупинили блокування руху вантажівок в обох напрямках у пункті пропуску Угринів-Долгобичув. Про це повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ) у четвер, 28 березня.

📢«За інформацією від польських колег, на території Польщі перед ПП Угринів-Долгобичув пропуск вантажного транспорту здійснюється у звичайному режимі», – зазначено у повідомленні.

Зазначено, що на можливість перетину кордону очікують 120 вантажівок.

📢«Водночас суміжна сторона повідомила, що ритмічний пропуск ваговозів орієнтовно триватиме до 2 квітня. Просимо водіїв і перевізників врахувати інформацію», – додали у ДПСУ.

Зазначимо, що поляки все ще виступають проти ввезення української агропродукції, планів Єврокомісії продовжити економічний безвіз з Україною ще на рік, а також проти "зеленого курсу" ЄС.

📅Раніше у четвер стало відомо, що польські фермери повністю заблокували два пункти пропуску для вантажівок, включаючи ділянку Угринів-Долгобичув, що призвело до значних обмежень у русі фур.