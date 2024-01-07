Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Економіка
28 березня 2024, 14:31

Поляки розблокували пункт пропуску Угринів-Долгобичув

Польські фермери тимчасово призупинили блокування руху вантажівок в обох напрямках у пункті пропуску Угринів-Долгобичув. Про це повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ) у четвер, 28 березня.

📢«За інформацією від польських колег, на території Польщі перед ПП Угринів-Долгобичув пропуск вантажного транспорту здійснюється у звичайному режимі», – зазначено у повідомленні.

Зазначено, що на можливість перетину кордону очікують 120 вантажівок.

📢«Водночас суміжна сторона повідомила, що ритмічний пропуск ваговозів орієнтовно триватиме до 2 квітня. Просимо водіїв і перевізників врахувати інформацію», – додали у ДПСУ.

Зазначимо, що поляки все ще виступають проти ввезення української агропродукції, планів Єврокомісії продовжити економічний безвіз з Україною ще на рік, а також проти "зеленого курсу" ЄС.

📅Раніше у четвер стало відомо, що польські фермери повністю заблокували два пункти пропуску для вантажівок, включаючи ділянку Угринів-Долгобичув, що призвело до значних обмежень у русі фур.

Джерело: "Державна прикордонна служба України"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: