28 березня 2024, 18:17

В тимчасово окупованому місті Севастополь збито російський військовий літак. Про це повідомив Telegram-канал "Кримський вітер" у четвер, 28 березня.

📢«У Севастополі російські вояки збили власний літак – він злітав з аеродрому Бельбек», – зазначено у повідомленні.

Вказується, що місцеві мешканці зафіксували подію на відео. На одному з них видно літак, що охоплений полум'ям і стрімко падає. У другому відео видно розкритий парашут. Пілоту вдалося катапультуватися.

Стверджується, що знищено російський літак-винищувач Су-27.

Рашист та так званий "губернатор" Севастополя михайло развозжаєв підтвердив, що у море впав військовий літак.

📢«Цивільні об'єкти не постраждали. Пілот катапультувався. Його підібрали рятувальники рятувальної служби Севастополя на відстані 200 метрів від берега. Його життю нічого не загрожує», – заявив він.

📅Нагадаємо, що 12 березня на росії впав військовий літак Іл-76, який загорівся в небі над Іванівською областю. Літак не зміг трохи дотягти аеропорту Сєвєрного і впав. В результаті аварії загинули всі члени екіпажу.