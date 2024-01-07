СБУ: Telegram співпрацює з Роскомнадзором та ФСБ

28 березня 2024, 20:00

Представник департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ, Олександр Мельниченко, під час Kyiv Stratcom Forum 2024, повідомив, що існують ознаки співпраці Telegram з Роскомнадзором та фсб рф.

Цю інформацію зазначило видання «Кореспондент», посилаючись на пост Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в Telegram, але звідти було видалено цю публікацію під номером spravdi/37581.

📢«Перш за все СБУ відстежує, де розташовані сервери Telegram. Є висока ймовірність, що вони – на території рф. Друга проблема Telegram – його власник і розробники є громадянами рф. Третя – ми бачимо чітку співпрацю Telegram із роскомнадзором і фсб. Коли потрібно фсб заблокувати будь-який канал на території рф, Telegram виконує ці вказівки моментально», – зазначив Мельниченко.

Він також зазначив, що СБУ займається деанонімізацією адміністраторів Telegram-каналів, спрямованих на деструктивну діяльність.

📢«Іноді частину з них вдається заблокувати, але Telegram не прислуховується до прохань України, як до прохань рф», – повідомив Мельниченко.

Співзасновник UA TechEcosystem Антон Мельник додав, що у випадку, коли вам необхідно або ви бажаєте користуватися Telegram, – у вас обовʼязково має стояти надійний VPN.

📢«Без цього усі ваші переписки - не секʼюрні. До того ж, Telegram зберігає усі ваші дані назавжди, навіть якщо ви їх видаляєте», – пояснив Мельник.

📅Раніше у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11115, що передбачає врегулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, включаючи месенджер Telegram. Один із аргументів для регулювання Telegram полягає в його можливому зв'язку з державою-агресором.