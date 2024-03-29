Ситуація щодо російського вторгнення на 29.03.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 29.03.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 440790 (+820) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 6922 (+8) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 13264 (+27) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 10991 (+28) од;
- РСЗВ / MLRS – 1023 (+2) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 735 (+6) од;
- літаків / aircraft – 347 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 8656 (+56);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2022 (+5);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 14645 (+50) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1807 (+7).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!