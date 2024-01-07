Чоловіки за кордоном не зможуть оформити новий закордонний паспорт без військового обліку – Веніславський

29 березня 2024, 17:43

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув усі правки, подані народними депутатами до законопроєкту про мобілізацію. Проте, все ж деякі пункти документа все ще узгоджуються. Комітет вирішив не прив'язувати до військово-облікового документа надання консульських послуг, але отримати новий закордонний паспорт без нього буде неможливо. Про це у коментарі «РБК-Україна» повідомив член Комітету Федір Веніславський.

З його слів повідомлено, що серед питань, які залишилося доопрацювати – це необхідність коректно виписати право на відстрочку від мобілізації загалом, а також – для осіб, що здійснюють догляд за особами з інвалідністю. До того ж залишились на розгляді питання стимулювання до мобілізації та обмеження за неявку до ТЦК та СП.

Веніславський не виключає того, що у Комітеті надалі продовжаться обговорювання щодо збереження обмеження на право керувати транспортом за неявку до ТЦК та СП.

📢«Якщо говорити про інші обмеження, які вже підтримані Комітетом у законопроєкті – людина, яка перебуває за кордоном, буде змушена надати військово-обліковий документ при оформленні нового закордонного паспорта. Однак ми не стали прив'язувати до військово-облікового документа надання консульських послуг», – уточнив парламентар.

Також 29 березня народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд усіх 4269 поправок до законопроєкту про мобілізацію.