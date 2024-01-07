Зеленський підтвердив призначення Данілова послом України в Молдові

29 березня 2024, 21:02

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов призначений на посаду посла України у Молдові. Про це повідомив Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення в п'ятницю, 28 березня.

Президент підтвердив висунення Данілова як кандидата на посаду нового посла України в Молдові.

📢«Він говорив мені саме про таке бачення своєї подальшої роботи на Україну. Для нас Молдова є надзвичайно вагомою державою — і з погляду безпекових викликів у регіоні, і з погляду нашої двосторонньої взаємодії», – зазначив Зеленський.

📅Нагадаємо, що 26 березня президент Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО і призначив на цю посаду Олександра Литвиненка, який раніше очолював Службу зовнішньої розвідки України.

Глава держави заявив, що Олексій Данілов продовжить свою подальшу діяльність на дипломатичному напрямі.