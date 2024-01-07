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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
29 березня 2024, 12:00

У ніч на 29 березня 2024 року знищено 84 повітряні ціли: 26 ракет та 58 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

У ніч на 29 березня 2024 року противник завдав потужного ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА:

Усього – 99 засобів повітряного нападу:

🛫 - 60 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область -рф.);

🚀 - 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (із трьох винищувачів МіГ-31К – Рязанська область -рф.);

🚀 - 2 балістичні ракети «Іскандер-М» (ТОТ Крим);

🚀 - 9 керованих авіаційних ракет Х-59 (із дев’яти літаків Су-34 – Бєлгородська область);

🚀 - 4 крилаті ракети «Іскандер-К» (Курська область — рф);

🚀 - 21 крилата ракета Х-101/Х-555 (з одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – Енгельс — рф).

💥 До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

💪В результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі:

🛫 - 58 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;

🚀 - 17 крилатих ракет Х-101/Х-555;

🚀 - 5 керовані авіаційні ракети Х-59;

🚀 - 4 крилаті ракети «Іскандер-К».

Честь і хвала усім, хто захищає Україну від російського терору.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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