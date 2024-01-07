У ніч на 29 березня 2024 року знищено 84 повітряні ціли: 26 ракет та 58 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

У ніч на 29 березня 2024 року противник завдав потужного ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА:
Усього – 99 засобів повітряного нападу:
🛫 - 60 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область -рф.);
🚀 - 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (із трьох винищувачів МіГ-31К – Рязанська область -рф.);
🚀 - 2 балістичні ракети «Іскандер-М» (ТОТ Крим);
🚀 - 9 керованих авіаційних ракет Х-59 (із дев’яти літаків Су-34 – Бєлгородська область);
🚀 - 4 крилаті ракети «Іскандер-К» (Курська область — рф);
🚀 - 21 крилата ракета Х-101/Х-555 (з одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – Енгельс — рф).
💥 До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
💪В результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі:
🛫 - 58 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;
🚀 - 17 крилатих ракет Х-101/Х-555;
🚀 - 5 керовані авіаційні ракети Х-59;
🚀 - 4 крилаті ракети «Іскандер-К».
Честь і хвала усім, хто захищає Україну від російського терору.