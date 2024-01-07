На Дніпропетровщині росіяни дроном вбили людину в авто, ще одну поранено

29 березня 2024, 12:19

У ранковий час 29 березня на Дніпропетровщині стався черговий акт російської агресії, коли автомобіль, в якому знаходилися цивільні громадяни, був атакований російським дроном. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

📢«У Мирівській громаді, яка на Нікопольщині, ворожий дрон-камікадзе потрапив у машину», – заявив він.

За його словами, внаслідок цієї атаки загинув чоловік у віці 39 років, а ще один чоловік 43 років, – отримав поранення і був госпіталізований у стані середньої тяжкості. Лисак також підкреслив, що російські сили продовжують обстрілювати район з самого ранку.

📅Нагадаємо, що у ніч на 21 березня, росія здійснила атаку на Марганецьку та Червоногригорівську громади, а також на Нікополь. Було випущено приблизно десяток артснарядів, внаслідок чого пошкоджено церкву та 4 приватні будинки, а також пошкоджено лінію електропередач. На щастя, внаслідок цієї російської атаки ніхто не постраждав.

17 березня російські війська атакували Нікополь з використанням дронів та артилерії, поранивши п'ятьох людей та завдавши шкоди інфраструктурі та електромережі. Також були обстріли в інших населених пунктах району, таких як Покровська сільська, Марганецька та Мирівська громади. У Мирівській громаді було пошкоджено приватний будинок, господарську споруду та зачеплена лінія електропередачі.