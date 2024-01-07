Комбінована російська повітряна атака: пошкоджено енергооб’єкти в шести областях

29 березня 2024, 12:44

У результаті комбінованої масштабної повітряної атаки з боку росії пошкоджено енергетичну інфраструктуру у шести областях України. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своїй публікації в Telegram у п’ятницю, 29 березня.

📢«Цієї ночі росія продовжила варварські атаки проти української енергосистеми. Є пошкодження енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях. У деяких регіонах було застосовано аварійні відключення», – зазначив він.

Прем'єр вкотре підкреслив необхідність для України розширення систем ППО, щоб забезпечити захист критично важливої інфраструктури та безпеку населення.

📢«Це головний предмет спілкування з нашими міжнародними партнерами», – додав він.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, у свою чергу, також повідомив в Telegram, що протягом ночі та ранку російські війська атакували 10 регіонів України. Окрім енергетичної інфраструктури, пошкоджені також цивільні об'єкти та приватні будинки, а шестеро людей отримали поранення.

За словами міністра, на ліквідацію наслідків нічних та ранкових ударів було залучено понад 150 рятувальників та 35 спеціалізованих автомобілів ДСНС.

📅Нагадаємо, вночі 29 березня війська рф здійснили атаку, спрямовану на енергетичні об’єкти, результатом чого було пошкодження теплових та гідроелектростанцій у центральних та західних регіонах. Сили ППО знищили 84 ворожі повітряні цілі. Загалом ворог застосував 99 засобів повітряного нападу.