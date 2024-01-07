29 березня 2024, 13:08

У межах чергового заходу репатріації до України повернули 121 полеглого Захисника. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у п'ятницю, 29 березня.

📢«Вдалося репатріювати 12 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку, 107 полеглих воїнів з Донецького напрямку та двох захисників із Запорізького напрямку», – зазначено у повідомленні.

Репатріація полеглих стала можливою завдяки співпраці з Об’єднаним центром СБУ, МВС, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗСУ, ДСНС, а також за підтримки Міжнародного комітету Червоного Хреста.

📢«Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих», – додають у штабі.

Після ідентифікації тіла оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

📅Як відомо, Україна і Росія регулярно проводять обмін тілами військових. Останній обмін відбувся 15 березня, коли були повернуті тіла 100 оборонців. Загалом за два роки було репатрійовано тіла понад 2000 українських військових.