Ще трьох дітей вдалось повернути на підконтрольну Україні територію

29 березня 2024, 13:29

З тимчасово окупованої рашистами частини Херсонської Області вдалося повернути ще трьох дітей назад на підконтрольну Україні територію. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у соцмережах в п’ятницю, 29 березня.

📢«Наші діти вдома. Ще трьох дітей із Херсона вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Це хлопчики п'яти, 11-ти та 14-ти років», – зазначив він.

Прокудін зазначив, що батьки цих дітей звернулися за допомогою до представників благодійної організації Save Ukraine та попросили сприяти їх поверненню з окупації, оскільки не мали сил жити в таких умовах. Зараз родину чекає тривала реабілітація та психологічна підтримка, всі вони перебувають у безпеці.

З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 47 дітей із тимчасово окупованої частини Херсонської області.

📅Нагадаємо, 20 березня була повернута на підконтрольну Україні частину сім'я з двома прийомними дітьми, підлітками віком 13 та 15 років, яких раніше виховувала родина у тимчасово окупованій частині Херсонської області.