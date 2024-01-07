Зеленський провів Ставку: росіяни вночі цілили у Канівську та Дністровську ГЕС

29 березня 2024, 16:29

Минулої ночі російські загарбники свідомо намагалися завдати ударів по Канівській та Дністровській гідроелектростанціях. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 29 березня, за підсумками Ставки.

📢«Цієї ночі свідомими цілями ворога стали Канівська та Дністровська ГЕС. Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині. Але тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні», – розповів він.

Президент також зазначив, що на засіданні Ставки прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, голови правлінь "Укренерго" та "Нафтогазу" Володимир Кудрицький та Олексій Чернишев доповіли про завдану шкоду та відновлювальні роботи. До того ж було обговорено найбільш дієві способи фізичного захисту та їх упровадження на інших об’єктах.

Зеленський повідомив, що другим питанням Ставки стало обговорення контрактів на постачання зброї та боєприпасів на найближчий час й на перспективу. Президент зазначив, що на перший план вийшла потреба у ППО через інтенсивність російських обстрілів, наголосивши на необхідності швидкого поповнення запасів. Він доручив посилити роботу з партнерами та висловив надію на їх швидку реакцію.

📅Нагадаємо, що у ніч на 29 березня російські окупанти знову здійснили комбіновану повітряну атаку на Україну. Цього разу ворог обстрілював ракетами та ударними БпЛА типу "шахед" енергооб'єкти у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях.