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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
30 березня 2024, 20:14

Засобами ППО було знищено три ворожі повітряні цілі на півдні

Силами протиповітряної оборони Південного повітряного командування Збройних Сил України було знищено три ворожі повітряні цілі. Про це інформує пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.

📢«Упродовж дня 30 березня 2024 року силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Південь знищено керовану авіаційну ракету Х-59, розвідувальний безпілотникSupercam та ударний БпЛА Ланцет», – йдеться в повідомленні.

📅Нагадаємо, що російські війська у ніч на 30 березня випустили 12 ударних безпілотників типу «Shahed-136/131» по території України. Відповідно до інформації, Сили протиповітряної оборони успішно знищили дев'ять ворожих дронів.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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