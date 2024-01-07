Зеленський звільнив Шефіра з посади помічника та ще ряд кадрових змін

30 березня 2024, 14:13

Володимир Зеленський прийняв рішення звільнити Сергія Шефіра з посади першого помічника президента України. Це було оголошено на офіційному вебпорталі глави держави у суботу, 30 березня.

📢«Звільнити ШЕФІРА Сергія Нахмановича з посади першого помічника Президента України», – йдеться в офіційному указі №207/2024 на сайті глави держави.

Крім того, український лідер підписав укази про звільнення трьох радників та двох уповноважених. Олег Устенко, Сергій Трофімов та Михайло Радуцький покидають свої посади після відповідних указів.

Також серед звільнених є уповноважена президента з питань волонтерської діяльності Наталія Пушкарьова та радниця — уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька.

📅Нагадаємо також, що 29 березня Зеленський звільнив заступників керівника Офісу президента – Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова. На ці посади призначили Ірину Мудру та Олену Ковальську.

Варто зазначити, що Сергій Шефір, колишній перший помічник президента, є продюсером і одним із засновників «Кварталу 95». Він був призначений на цю посаду у травні 2019 року. У вересні 2021 року автомобіль Шефіра був обстріляний в Київській області, внаслідок чого було поранено водія, але сам Шефір залишився неушкодженим.