На Хмельниччині жінки «напали» на співробітників ТЦК

30 березня 2024, 17:49

Інцидент, що стався у Шепетівському РТЦК, привернув увагу Хмельницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За їхніми даними, на місцевих працівників напала "група агресивних місцевих жительок", що призвело до пошкодження автомобіля. Цю інформацію розміщено на сторінці Хмельницького обласного ТЦК у Facebook.

📢«Повідомляємо, що під час проведення заходів оповіщення на військовослужбовців Шепетівського РТЦК скоєно напад групою агресивних місцевих мешканок. В результаті протиправних дій громадянок пошкоджено службовий автомобіль», – повідомили у Шепетівському РТЦК.

На місце виявлення незадоволення та занепокоєння місцевих жінок було викликано поліцію.

📢«Переконані, що правоохоронні органи повно та всебічно проведуть розслідування та нададуть об’єктивну правову оцінку діям вказаних осіб. Нагадуємо, що за перешкоджанню проведення заходів з мобілізації передбачено кримінальну відповідальність», – ідеться в повідомленні.

📅Нагадаємо, що раніше в мережі з'явилося відео, на якому начальник Рівненського ТЦК Олександр Ярмошевич цілується з кількома колегами на робочому місці, що спричинило «любовний» скандал.