Силами ППО на Рівненщині було знищено дві російські ракети: Х-55 та Іскандер

31 березня 2024, 20:46

Під час нічної атаки у Рівненській області Сили протиповітряної оборони здійснили успішне перехоплення та знищення двох ракет: «Х-55» та «Іскандер». Про це стало відомо з повідомлення поліції Рівненської області в неділю, 31 березня.

На місці падіння уламків російських ракет працювали фахівці-вибухотехніки, слідчі та криміналісти.

📢«Під час чергових атак країною-агресором протиповітряна оборона працювала й у двох районах Рівненської області: були збиті ракети Х-55 та Іскандер. На щастя, ніхто не постраждав», – зазначено в повідомленні.

Правоохоронці фіксували події та забезпечували збір матеріалів. Частину уламків було вилучено для подальшої експертизи.

📅Нагадаємо, що у ніч на 31 березня російські загарбники здійснили черговий удар ракетами та дронами по Україні, зосереджуючи атаки переважно на західних регіонах, таких як Львівська та Волинська області. Під ворожою атакою опинились також й південні регіони.

Пізніше Повітряні сили Збройних сил України повідомили про успішне знищення більшості ворожих ракет та дронів.