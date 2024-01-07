Ракетна атака на Львівщину: росіяни вбили щонайменше одну людину, є руйнування

31 березня 2024, 13:47

В черговий раз російські загарбники здійснили масовану повітряну атаку на об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області вранці у неділю, 31 березня. Про це повідомив голова місцевої ОВА Максим Козицький у Telegram.

За його даними, атака тривала з 05:01 по 06:27 ранку неділі. Окупанти вдарили крилатими ракетами по об'єкту критичної інфраструктури, по якому вже цілили раніше – 24 та 29 березня.

📢«Зруйнована адмінбудівля. Була пожежа. Вогнеборці оперативно загасили її. Унаслідок атаки загинув один чоловік», – зазначив Козицький.

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали, існує можливість, що під ними залишаються люди.

📅Нагадаємо, що вночі 31 березня росіяни здійснили черговий удар ракетами та дронами по Україні. Більшість ворожих цілей прямували на захід – до Львівської та Волинської областей. Але нападу зазнали й південні регіони.

Також Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що більшість ворожих ракет та ударних БпЛА було збито.