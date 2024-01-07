Новий пакет військової допомоги Україні анонсували у Франції: бронетехніка, ракети, снаряди

31 березня 2024, 14:05

Франція додатково підтримає Україну, надаючи військову допомогу у вигляді бронемашин, ракет «Aster» та боєприпасів з дистанційним управлінням. Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню в інтерв’ю для La Tribune, яке було опубліковане у неділю, 31 березня.

📢«Щоб утримувати таку велику лінію фронту, українській армії потрібні наші бронетранспортери: вони абсолютно необхідні для мобільності військ... Можемо говорити про сотні одиниць у 2024-му і на початку 2025 року», – зазначив міністр.

Також було відзначено, що бронетранспортерам VAB понад 40 років, але вони є цілком придатними до експлуатації. Французька армія наразі замінює їх на бронемашини нового покоління Griffon.

Лекорню додав, що новий пакет військової допомоги також включатиме ракети «Aster 30» для комплексів ППО SAMP/T Mamba.

📢«Ми також розробляємо боєприпаси з дистанційним управлінням в дуже короткі терміни, які будуть доставлені українцям цього літа», – запевнив міністр.

📅Нагадаємо, раніше Лекорню повідомляв, що Франція вирішила передавати списане військове обладнання Україні замість того, щоб просто його утилізувати.

Також міністр не виключив можливості реквізиції промислових потужностей для прискорення темпів виробництва зброї, в тому числі й для потреб України.