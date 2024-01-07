Папа Римський закликав до обміну полоненими між Україною та росією

31 березня 2024, 18:14

Після великодньої меси у неділю, 31 березня, на площі Святого Петра у Ватикані, Папа Римський Франциск закликав до проведення обміну полоненими між Україною та росією у форматі "всіх на всіх". Також він звернувся до вірян з традиційним великоднім посланням та благословенням Urbi et Orbi (Місту та світу).

📢«Нехай же Воскреслий Христос відкриє дорогу миру для стражденного населення цих регіонів (України, Ізраїля, Сектора Газа – ред.). Закликаючи до пошани принципів міжнародного права, висловлюю побажання про загальний обмін усіма полоненими між Росією та Україною: всіх на всіх!», – заявив Папа Римський.

Він підкреслив, що "війна – це завжди абсурд і поразка".

📢«Не дозволяймо вітрам війни ще сильніше віяти над Європою та Середземномор'ям. Не піддаваймося логіці зброї та переозброєння. Мир ніколи не будується зброєю, а простягаючи один одному руки та відкриваючи серця», – додав Папа Римський.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю Папа Франциск висловив думку, що Україна «повинна мати відвагу підняти білий прапор». Ці його слова викликали різке обговорення як в Україні, так і в усьому світі.

Уточнення щодо висловлювань Папи Римського надійшло з пресслужби Святого Престолу, де пояснили, що він мав на увазі не капітуляцію, а скоріше повернення до переговорів.

Зі свого боку, у кремлі заявили, що «з розумінням» ставляться до виступу Франциска.