Херсонщина знову під атакою російських ракет

31 березня 2024, 19:51

У Бериславському районі Херсонщини, за даними обласної прокуратури, в неділю, 31 березня, внаслідок ракетної атаки було поранено двох місцевих мешканців.

📢«Попередньо атакували ракетою типу С-300. В результаті вибуху постраждало двоє місцевих жителів», – йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що в результаті атаки пошкоджено приватні будинки та лінії електропередач. За цим фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

📅Нагадаємо, що вдень 29 березня російські загарбники випустили дві керовані авіаційні ракети по Одесі. Згідно з повідомленням, сили протиповітряної оборони збили дві ворожі цілі. Унаслідок падіння уламків було травмовано 15-річну дитину. Згодом кількість поранених збільшилася, до п'яти осіб.