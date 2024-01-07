Село на Харківщині під обстрілом: росіяни вбили людину, ще одну поранено

31 березня 2024, 20:07

Окупаційні війська російської федерації вчинили чергову атаку на село Борова Ізюмського району Харківської області, використовуючи РСЗВ "Ураган". Цю інформацію оприлюднила Харківська обласна прокуратура у неділю, 31 березня.

Внаслідок цієї атаки росіянами було вбито 19-річного хлопця, а також важко поранено 27-річного чоловіка. Його госпіталізовано до лікарні у важкому стані.

Згідно з повідомленням, подія сталася сьогодні, 31 березня, близько 00:35. Російські загарбники здійснили масований обстріл селища Борова Ізюмського району. Крім загибелі та поранення людей, унаслідок ворожої атаки постраждали багатоповерхові та приватні житлові будинки, а також магазини.

Правоохоронні органи попередньо вважають, що атака була здійснена росіянами з використанням РСЗВ "Ураган".

Нагадаємо, що в ніч на неділю, 31 березня, війська російської федерації здійснили комбіновану атаку на Україну, використовуючи ударні безпілотники та різні види ракет. Сили протиповітряної оборони збили 18 ворожих цілей, однак ця атака призвела до загибелі чоловіка внаслідок обстрілу критичної інфраструктури у Львівській області.